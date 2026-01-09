Φορτσάρει για Χαριλάου η ΑΕΚ, οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Άρη στο Χαριλάου.

Οι «κιτρινόμαυροι», ανεβάζουν στροφές στα Σπάτα, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν εντατικά προκειμένου να εμφανίσουν την Κυριακή όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που στην έδρα του δεν έχει χάσει φέτος ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε από τον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος τεχνικός, ήδη έχει μιλήσει στους παίκτες για τις δυσκολίες που υπάρχουν και έχει ζητήσει απόλυτη συγκέντρωση εν όψει επανέναρξης προκειμένου η ομάδα να δώσει μια συνέχεια σε αυτό που παρουσίασε μέχρι τη διακοπή, χτίζοντας αυτό το εντυπωσιακό σερί των δέκα συνεχόμενων νικών που δημιούργησε και τις ιδανικότερες των συνθηκών για τους εγχώριους στόχους και το... ευρωπαϊκό μονοπάτι στο Conference.

Το θετικό για τον Νίκολιτς είναι πως μετρά σημαντικές επιστροφές εν όψει Άρη καθώς στη διάθεση του προπονητή βρίσκονται κανονικά οι Μουκουντί-Γκατσίνοβιτς που έχουν επανέλθει στο 100%. Διαθέσιμοι φυσικά είναι και οι Βάργκα-Γκεοργκίεφ, τα δυο πρώτα χειμερινά αποκτήματα της Ένωσης, με τον Ούγγρο σέντερ-φορ μάλιστα, να δείχνει στις προπονήσεις σε εξαιρετική κατάσταση - ερχόμενος από ένα… καυτό πρώτο εξάμηνο όπου πέτυχε με την φανέλα της Φερεντσβάρος 20 γκολ - κάτι που σημαίνει πως μπαίνει γερά στην εξίσωση για τη γραμμή κρούσης και είναι δεδομένο πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής ερχόμενος λογικά από τον πάγκο. Εκτός θυμίζουμε για την Κυριακή, είναι ο Περέιρα που είχε υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο, ενώ μένει να δούμε την ετοιμότητα των Ζίνι-Πιερό που και αυτοί πάντως βρίσκονται σε φάση επανόδου.

Με τα παραπάνω δεδομένα και με βάση τις μέχρι τώρα δοκιμές του Νίκολιτς, όλα δείχνουν πως θα επιλέγει ένα σχήμα με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Ρέλβας στην άμυνα, τον Ρότα δεξιά και έναν εκ των Πήλιο-Πενράις αριστερά. Στον άξονα, το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα δεν αλλάζει, όπως δεν αλλάζει και ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω από τον Σέρβο επιθετικό, το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει ο Κοϊτά, με τον Ζοάο Μάριο αριστερά και έναν εκ των Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον δεξιά. Βεβαίως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αφενός το πως θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ το Σάββατο με την προπόνηση που θα διεξαχθεί στα Σπάτα, πριν η αποστολή αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη. Και αφετέρου, αν θα υπάρξουν κάποιες έξτρα δοκιμές, προκειμένου ο Νίκολιτς να καταλήξει στους εκλεκτούς έντεκα που θα κατεβάσει στο πρώτο παιχνίδι για το νέο έτος.