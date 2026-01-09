Αναβάλλεται το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Aktor

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής της εκτός έδρας αναμέτρησης του με τον Αστέρα Aktor και έγινε αποδεκτό, με το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση της Λίγκας.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε ρυθμούς... Ατρόμητου ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος με την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League (10/1, 19:30).

Παράλληλα, όμως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού διαχειρίζονται και άλλα σημαντικά ζητήματα ενόψει της απαιτητικής περιόδου που ακολουθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το δικαιώμα αναβολής μίας αγωνιστικής στο ελληνικό πρωτάθλημα λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και αιτήθηκαν προς τη Λίγκα για αναβολή του εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη στις 17 Ιανουαρίου.

Οι Πειραιώτες επέλεξαν το συγκεκριμένο ματς με τους Αρκάδες, καθώς νωρίτερα θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson τον ΠΑΟΚ (14/1), ενώ στις 21 Γενάρη θα κοντραριστούν με την Λεβερκούζεν για την προτελευταία αγωνιστική του Champions League που θα κρίνει σε τεράστιο βαθμό την πρόκριση στην πρώτη 24άδα.

Αυτοί οι δύο αγώνες με τους Θεσσαλονικείς και τους Γερμανούς είναι εξαιρετικά κρίσιμοι και έτσι αποφασίστηκε η αναβολή στο ενδιάμεσο ματς με τον Αστέρα Aktor για την καλύτερη διαχείριση των αγώνων και φυσικά του ρόστερ της ομάδας.

Το αίτημα έγινε δεκτό από την Λίγκα και έτσι απομένει η τυπική ανακοίνωση για την αναβολή του αγώνα.

Το αναλυτικό καλεντάρι του Ολυμπιακού για τον Ιανουάριο μετά την αναβολή:

Ατρόμητος-Ολυμπιακός (10/1, 19:30, Stoiximan Super League)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (14/1, 18:30, Κύπελλο Ελλάδος Betsson)

Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1, 22:00, Champions League)

Ολυμπιακός-Βόλος (24/1, 17:00, Stoiximan Super League)

Άγιαξ-Ολυμπιακός (28/1, 22:00, Champions League)