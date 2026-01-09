ΑΕΛ Novibet: Με Μασόν κόντρα στην Κηφισιά

Την αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με την Κηφισιά ανακοίνωσε ο Σάββας Παντελίδης.

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με την Κηφισιά το Σάββατο (10/01, 17:00) στο γήπεδο της Νεάπολη. Ο Σάββας Παντελίδης συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον νεοαποκτηθέντα Μασόν.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Βενετικίδης, Στάικος λόγω ίωσης, οι τραυματίες Αποστολάκης, Βινιάτο και οι Παπαγεωργίου, Αντράντα, Φαϊζάλ, που δεν υπολογίζονται.

Στην 20άδα των «βυσσινί» βρίσκονται οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Γκρόζος, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Παυλής, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Δημηνίκος, Γκαράτε, Μούργος και Πασάς.

