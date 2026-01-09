«Football Meets Data»: Στα φαβορί για την κατάκτηση του Conference η ΑΕΚ

Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση έφτιαξε το... μονοπάτι της εν όψει της συνέχειας έχοντας μπροστά τις ιδανικότερες των συνθηκών προκειμένου να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση. Το «Football Meets Data» μάλιστα, αναλύοντας το πως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης του Conference, έδωσε νέα δεδομένα για τις ομάδες που φαντάζουν ως φαβορί. Με την ΑΕΚ να ειναι αυτή τη στιγμή πέμπτο φαβορί.
Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, εμφανίζεται με ποσοστό 7% για την κατάκτηση του τροπαίου. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Κρίσταλ Πάλας με 37%, ενώ ακολουθούν το Στρασβούργο (16%), η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Μάιντς (9%). Πίσω από την ΑΕΚ βρίσκονται ομάδες με σημαντική ιστορία, όπως η Φιορεντίνα (6%), η Σπάρτα Πράγας (5%).
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα βρει στους «16» μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε. Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλο της στους «16» στην κλήρωση της 27/2 και θα έχει επαναληπτικό στο γήπεδό της και στους «16» και στους προημιτελικούς. Τα παιχνίδια για την φάση των «16» θα γίνουν 12 και 19 Μαρτίου.
🏆 To win 🟢 UECL:— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 9, 2026
37% 🏴 Crystal Palace
16% 🇫🇷 Strasbourg
9% 🇪🇸 Rayo Vallecano
9% 🇩🇪 Mainz 05
7% 🇬🇷 AEK Athens
6% 🇮🇹 Fiorentina
5% 🇨🇿 Sparta Prague
3% 🇵🇱 Raków
3% 🇳🇱 AZ Alkmaar
3% 🇺🇦 Shakhtar
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