«Football Meets Data»: Στα φαβορί για την κατάκτηση του Conference η ΑΕΚ

Το εντυπωσιακό ευρωπαϊκό φινάλε της ΑΕΚ στη League Phase με τις τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ και Κραιόβα της έδωσε την 3η θέση και την απευθείας πρόκριση στους «16» του League Conference League!

Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση έφτιαξε το... μονοπάτι της εν όψει της συνέχειας έχοντας μπροστά τις ιδανικότερες των συνθηκών προκειμένου να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση. Το «Football Meets Data» μάλιστα, αναλύοντας το πως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης του Conference, έδωσε νέα δεδομένα για τις ομάδες που φαντάζουν ως φαβορί. Με την ΑΕΚ να ειναι αυτή τη στιγμή πέμπτο φαβορί.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, εμφανίζεται με ποσοστό 7% για την κατάκτηση του τροπαίου. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Κρίσταλ Πάλας με 37%, ενώ ακολουθούν το Στρασβούργο (16%), η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Μάιντς (9%). Πίσω από την ΑΕΚ βρίσκονται ομάδες με σημαντική ιστορία, όπως η Φιορεντίνα (6%), η Σπάρτα Πράγας (5%).

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα βρει στους «16» μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε. Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλο της στους «16» στην κλήρωση της 27/2 και θα έχει επαναληπτικό στο γήπεδό της και στους «16» και στους προημιτελικούς. Τα παιχνίδια για την φάση των «16» θα γίνουν 12 και 19 Μαρτίου.