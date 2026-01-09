Γράφει ιστορία με την Παρί ο Ενρίκε

Ο Λουίς Ενρίκε συνεχίζει να γράφει ιστορία στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν, κατακτώντας το 10ο τρόπαιό του ως προπονητής του συλλόγου.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει μετατρέψει την Παρί σε μια απόλυτη δύναμη, τόσο εντός Γαλλίας όσο και στην Ευρώπη.

Ο Λουίς Ενρίκε έχει οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση δύο γαλλικών Σούπερ Καπ, δύο πρωταθλημάτων Ligue 1 και δύο Κυπέλλων Γαλλίας. Παράλληλα, η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε με την κατάκτηση του Champions League.

Το παλμαρέ συμπληρώθηκε με την κατάκτηση του UEFA Super Cup και του FIFA Intercontinental Cup.

Με 10 τρόπαια σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Λουίς Ενρίκε εδραιώνεται ήδη ως ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν.