Παναθηναϊκός: Βγήκαν τα εισιτήρια για Πανσερραϊκό

Στον "αέρα" τα εισιτήρια για την κυριακάτικη (11/1, 21:00) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Συνεχίζεται η ενίσχυση στον Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (Ολυμπιακό Στάδιο, 11/12, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 9/1.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Πανσερραϊκό έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 17/19/20/21/33/34 15 € 22/23/24/30/31/32 20 € 26/28 25 € 29 85 € VIP 155 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

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