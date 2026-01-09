Στην Κηφισιά ο Τσιλιγγίρης

Η Κηφισιά απέκτησε τον Απόστολο Τσιλιγγίρη από την Ηλιούπολη, για μια έξτρα λύση στη θέση του τερματοφύλακα.

Παίκτης της Κηφισιάς είναι ο Απόστολος Τσιλιγγίρης, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ηλιούπολη. Ο 25χρονος τερματοφύλακας έχει κάνει φέτος κάποιες εξαιρετικές εμφανίσεις, όπως στο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ έχει αγωνιστεί σε Ξάνθη, Άρη, ΑΠΟΕΛ, Ηρακλή, Πανσερραϊκό και Διαγόρα.

Την παραχώρηση του Τσιλιγγίρη στην Κηφισιά την ανακοίνωσε η Ηλιούπολη.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του Απόστολου Τσιλιγγίρη στην ΠΑΕ Κηφισιά.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά και τον επαγγελματισμό που έδειξε φορώντας τη φανέλα της ομάδας μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα πρόκληση της καριέρας του, με υγεία και πρόοδο.

