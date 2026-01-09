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Φαβορί οι τρεις διεκδικήτριες του τίτλου στη Σκωτία

Ποδόσφαιρο
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Με φαβορί τις τρεις διεκδικήτριες του εφετινού πρωταθλήματος Σκωτίας, συνεχίζεται η διοργάνωση με τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής. Η εκπληκτική πρωτοπόρος, Χαρτς, φιλοξενείται από την Νταντί κι εκτός απροόπτου θα πάρει τους τρεις βαθμούς, κάτι που ισχύει και για τους Ρέϊντζερς, που δοκιμάζονται στην έδρα της Αμπερντίν.

Παράλληλα, η Σέλτικ θα υποδεχθεί την Νταντί Γιουνάϊτεντ και είναι το φαβορί για την νίκη, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:


Λίβινγκστον-Κιλμάρνοκ     10/1

Σέλτικ-Νταντί Γιουνάϊτεντ 10/1

Σεντ Μίρεν-Φόλκερκ        10/1

Χιμπέρνιαν-Μάδεργουελ     10/1

Νταντί-Χαρτς              11/1

Αμπερντίν-Ρέϊντζερς       11/1

 

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Χαρτς                44 -20αγ.
Ρέιντζερς            41
Σέλτικ               38 -20αγ.
Μάδεργουελ           36
Χιμπέρνιαν           34
Φόλκερκ              27 -20αγ.
Νταντί Γιουνάιτεντ   25
Αμπερντίν            25
Νταντί               22
Σεντ Μίρεν           18 -19αγ.
Κιλμάρνοκ            13
Λίβινγκστον           9 -20αγ.

Φαβορί οι τρεις διεκδικήτριες του τίτλου στη Σκωτία