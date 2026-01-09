Φαβορί οι τρεις διεκδικήτριες του τίτλου στη Σκωτία

Παράλληλα, η Σέλτικ θα υποδεχθεί την Νταντί Γιουνάϊτεντ και είναι το φαβορί για την νίκη, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Λίβινγκστον-Κιλμάρνοκ 10/1 Σέλτικ-Νταντί Γιουνάϊτεντ 10/1 Σεντ Μίρεν-Φόλκερκ 10/1 Χιμπέρνιαν-Μάδεργουελ 10/1 Νταντί-Χαρτς 11/1 Αμπερντίν-Ρέϊντζερς 11/1
Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)
Χαρτς 44 -20αγ.
Ρέιντζερς 41
Σέλτικ 38 -20αγ.
Μάδεργουελ 36
Χιμπέρνιαν 34
Φόλκερκ 27 -20αγ.
Νταντί Γιουνάιτεντ 25
Αμπερντίν 25
Νταντί 22
Σεντ Μίρεν 18 -19αγ.
Κιλμάρνοκ 13
Λίβινγκστον 9 -20αγ.