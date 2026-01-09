Φαβορί οι τρεις διεκδικήτριες του τίτλου στη Σκωτία

Με φαβορί τις τρεις διεκδικήτριες του εφετινού πρωταθλήματος Σκωτίας, συνεχίζεται η διοργάνωση με τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής. Η εκπληκτική πρωτοπόρος, Χαρτς, φιλοξενείται από την Νταντί κι εκτός απροόπτου θα πάρει τους τρεις βαθμούς, κάτι που ισχύει και για τους Ρέϊντζερς, που δοκιμάζονται στην έδρα της Αμπερντίν.

Παράλληλα, η Σέλτικ θα υποδεχθεί την Νταντί Γιουνάϊτεντ και είναι το φαβορί για την νίκη, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής: Λίβινγκστον-Κιλμάρνοκ 10/1 Σέλτικ-Νταντί Γιουνάϊτεντ 10/1 Σεντ Μίρεν-Φόλκερκ 10/1 Χιμπέρνιαν-Μάδεργουελ 10/1 Νταντί-Χαρτς 11/1 Αμπερντίν-Ρέϊντζερς 11/1 Βαθμολογία (σε 21 αγώνες) Χαρτς 44 -20αγ.

Ρέιντζερς 41

Σέλτικ 38 -20αγ.

Μάδεργουελ 36

Χιμπέρνιαν 34

Φόλκερκ 27 -20αγ.

Νταντί Γιουνάιτεντ 25

Αμπερντίν 25

Νταντί 22

Σεντ Μίρεν 18 -19αγ.

Κιλμάρνοκ 13

Λίβινγκστον 9 -20αγ.