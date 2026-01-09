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Εύκολη αποστολή για την Αϊντχόφεν στον δρόμο για τον τίτλο

Ποδόσφαιρο
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Aκόμη ένα βήμα στην πορεία της προς την κατάκτηση του ολλανδικού πρωταθλήματος, θα κάνει η Αϊντχόφεν, καθώς στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, θα υποδεχθεί την Εξέλσιορ και είναι το λογικό φαβορί για την νίκη.

Παράλληλα, η Φέγενορντ που ακολουθεί σε απόσταση 11 βαθμών έχει εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο την Χέρενφεν, ενώ ο Αγιαξ δοκιμάζεται στην έδρα της «νεοφώτιστης» Τελστάρ.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:


Ναϊμέγκεν-Ουτρέχτη        αναβλήθηκε

Αλκμααρ-Φόλενταμ             10/1

Τβέντε-Τσβόλε                10/1

Αϊντχόφεν-Εξέλσιορ           10/1

Γκρόνινγκεν-Μπρέντα          10/1

Χέρενφεν-Φέγενορντ           11/1

Γκόου Αχεντ-Φορτούνα Σιτάρντ 11/1

Τελστάρ-Αγιαξ                11/1

Σπάρτα Ρότερνταμ-Χεράκλες    11/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Αϊντχόφεν          46 
Φέγενορντ          35
Άγιαξ              30
Ναϊμέγκεν          29
Γκρόνινγκεν        27
Αλκμάαρ            25 -16αγ.
Τβέντε             25
Ουτρέχτη           23
Χέρενφεν           23
Σπάρτα Ρότερνταμ   23
Φορτούνα Σιτάρντ   21
Τσβόλε             19 
Εξέλσιορ           19 -16αγ.
Γκόου Αχέντ Ιγκλς  19
Τελστάρ            15
Φόλενταμ           14
Χέρακλες           14
Μπρέντα            13

Εύκολη αποστολή για την Αϊντχόφεν στον δρόμο για τον τίτλο