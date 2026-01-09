Εύκολη αποστολή για την Αϊντχόφεν στον δρόμο για τον τίτλο

Παράλληλα, η Φέγενορντ που ακολουθεί σε απόσταση 11 βαθμών έχει εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο την Χέρενφεν, ενώ ο Αγιαξ δοκιμάζεται στην έδρα της «νεοφώτιστης» Τελστάρ.
Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Ναϊμέγκεν-Ουτρέχτη αναβλήθηκε Αλκμααρ-Φόλενταμ 10/1 Τβέντε-Τσβόλε 10/1 Αϊντχόφεν-Εξέλσιορ 10/1 Γκρόνινγκεν-Μπρέντα 10/1 Χέρενφεν-Φέγενορντ 11/1 Γκόου Αχεντ-Φορτούνα Σιτάρντ 11/1 Τελστάρ-Αγιαξ 11/1 Σπάρτα Ρότερνταμ-Χεράκλες 11/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)
Αϊντχόφεν 46
Φέγενορντ 35
Άγιαξ 30
Ναϊμέγκεν 29
Γκρόνινγκεν 27
Αλκμάαρ 25 -16αγ.
Τβέντε 25
Ουτρέχτη 23
Χέρενφεν 23
Σπάρτα Ρότερνταμ 23
Φορτούνα Σιτάρντ 21
Τσβόλε 19
Εξέλσιορ 19 -16αγ.
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19
Τελστάρ 15
Φόλενταμ 14
Χέρακλες 14
Μπρέντα 13