Εύκολη αποστολή για την Αϊντχόφεν στον δρόμο για τον τίτλο

Aκόμη ένα βήμα στην πορεία της προς την κατάκτηση του ολλανδικού πρωταθλήματος, θα κάνει η Αϊντχόφεν, καθώς στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, θα υποδεχθεί την Εξέλσιορ και είναι το λογικό φαβορί για την νίκη.

Παράλληλα, η Φέγενορντ που ακολουθεί σε απόσταση 11 βαθμών έχει εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο την Χέρενφεν, ενώ ο Αγιαξ δοκιμάζεται στην έδρα της «νεοφώτιστης» Τελστάρ.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Ναϊμέγκεν-Ουτρέχτη αναβλήθηκε Αλκμααρ-Φόλενταμ 10/1 Τβέντε-Τσβόλε 10/1 Αϊντχόφεν-Εξέλσιορ 10/1 Γκρόνινγκεν-Μπρέντα 10/1 Χέρενφεν-Φέγενορντ 11/1 Γκόου Αχεντ-Φορτούνα Σιτάρντ 11/1 Τελστάρ-Αγιαξ 11/1 Σπάρτα Ρότερνταμ-Χεράκλες 11/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Αϊντχόφεν 46

Φέγενορντ 35

Άγιαξ 30

Ναϊμέγκεν 29

Γκρόνινγκεν 27

Αλκμάαρ 25 -16αγ.

Τβέντε 25

Ουτρέχτη 23

Χέρενφεν 23

Σπάρτα Ρότερνταμ 23

Φορτούνα Σιτάρντ 21

Τσβόλε 19

Εξέλσιορ 19 -16αγ.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19

Τελστάρ 15

Φόλενταμ 14

Χέρακλες 14

Μπρέντα 13