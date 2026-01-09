Ρεγκραγκί για Ελ Κααμπί: «Δεν τον κάλεσα στο Μουντιάλ και δεν είπε λέξη - Συνέχισε να βελτιώνεται»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει ήδη πετύχει τρία γκολ στο Copa Africa, με δύο εξ αυτών με ψαλιδάκι. Η αγωνιστική του άνοδος δεν είναι τυχαία και, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Μαρόκου, αποτελεί αποτέλεσμα επιμονής και σκληρής δουλειάς.

Σε δηλώσεις του, ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί αναφέρθηκε στη στάση ζωής του Ελ Κααμπί, θυμίζοντας ότι δεν τον είχε καλέσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Παρ’ όλα αυτά, ο διεθνής φορ δεν αντέδρασε αρνητικά ούτε εξέφρασε παράπονα, αλλά επέλεξε να συνεχίσει να δουλεύει αθόρυβα και με συνέπεια.



«Δεν ήταν στην αποστολή του Μουντιάλ και δεν είπε ούτε λέξη. Συνέχισε να παίζει, να βελτιώνεται και να κάνει σωστές επιλογές στην καριέρα του. Σήμερα είναι βασικός στην εθνική ομάδα και παράδειγμα για τους νέους ποδοσφαιριστές της χώρας. Αν υπάρχει κάτι που τον χαρακτηρίζει περισσότερο απ’ όλα, αυτό είναι η ταπεινότητα», τόνισε ο προπονητής των «Λιονταριών του Άτλαντα».