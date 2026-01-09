Χανιά: Απέκτησε Κοντογιάννη και Μοβσεσιάν

Γκάζι έχουν πατήσει στα μεταγραφικά τους τα Χανιά και απέκτησαν τον τερματοφύλακα Βαγγέλη Κοντογιάννη και τον Αρμένιο εξτρέμ Έντγκαρ Μοβσεσιάν.

Αναλυτικά:

-Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Κοντογιάννη.

Ο Βαγγέλης Κοντογιάννης γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2002 στο Αγρίνιο, έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του Παναιτωλικού, όπου αγωνίστηκε στην ομάδα Κ19 τη σεζόν 2019–20, καταγράφοντας 16 συμμετοχές.

Τη σεζόν 2020–21 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό, ενώ στο δεύτερο μισό της περιόδου παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Διαγόρα, πραγματοποιώντας 1 συμμετοχή. Ακολούθησε ο δανεισμός του στον Παναγρινιακό τη σεζόν 2021–22, ενώ την περίοδο 2022–23 επέστρεψε στον Παναιτωλικό, έχοντας 2 συμμετοχές σε επίπεδο Super League 1.

Τη διετία που ακολούθησε αγωνίστηκε στην Κύπρο, αρχικά με την ΕΝ Ύψωνα τη σεζόν 2023–24 και στη συνέχεια με την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας τη σεζόν 2024–25, καταγράφοντας από 24 εμφανίσεις σε κάθε σύλλογο.

Την φετινή αγωνιστική περίοδο, 2025–26, αγωνίστηκε με την Ελλάς Σύρου, με την οποία μέτρησε 2 συμμετοχές.

Συνολικά στην έως τώρα καριέρα του έχει 69 επίσημες εμφανίσεις.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας θα αγωνίζεται με τη φανέλα με τον αριθμό 99.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Βαγγέλη στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!

-Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αρμένιο ποδοσφαιριστή, Edgar Movsesyan.

Ο Edgar Movsesyan γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αριστερού εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει και τις θέσεις του δεξιού εξτρέμ και του δεύτερου επιθετικού. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με έντονα επιθετικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα και καλή παρουσία τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Banants Yerevan της πατρίδας του, όπου πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα, καταγράφοντας συνολικά 10 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ παράλληλα είχε συμμετοχές και στα προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με την Banants Yerevan πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Αρμενίας της περιόδου 2015-16. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Foresta Suceava στη Ρουμανία (4 συμμ.) πριν καθιερωθεί στο πρωτάθλημα της Αρμενίας με τις εμφανίσεις του σε FC Noah και FC Van.

Με πρώτη είχε συνολικά 49 συμμετοχές, 9 τέρματα και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ με τη φανέλα της FC Van είχε ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία, με 77 παρουσίες, 17 γκολ και 11 ασίστ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής. Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα της Pyunik Yerevan, όπου κατέγραψε 11 εμφανίσεις, 1 γκολ και 1 ασίστ και πανηγύρισε το πρωτάθλημα Αρμενίας, ενώ στην BKMA Yerevan μέτρησε 14 αγώνες, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Για διάστημα ενάμιση έτους, από τον Ιανουάριο του 2024 έως το καλοκαίρι του 2025, αγωνίστηκε στην FC Urartu, με 50 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ, ενώ είχε και ευρωπαϊκές παρουσίες στα προκριματικά του UEFA Conference League, με 4 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Τελευταίος του σταθμός πριν τη μεταγραφή στα Χανιά ήταν η Ομόνοια 1948, όπου αγωνίστηκε στη Β’ κατηγορία Κύπρου, καταγράφοντας 12 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Συνολικά στην καριέρα του, ο Edgar Movsesyan μετρά 258 συμμετοχές, 58 γκολ και 23 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 11.

Καλώς ήρθες Edgar!