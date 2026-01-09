Μεγάλη περιπέτεια για τον Ντεμικέλις και την οικογένειά του: Διασώστηκαν από ναυαγοσώστες

Ο πρώην προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ και της Μοντερέι, απολάμβανε το μπάνιο του μαζί με τον γιο του Σεμπάστιαν και την ανιψιά του Καμίλα, στην παραλία Laguna Escondida, όταν τους παρέσυραν τα θαλάσσια ρεύματα.
Όπως αναφέρουν τα αργεντίνικα ΜΜΕ, η κολύμβηση απαγορεύεται σε αυτήν την περιοχή λόγω της έλλειψης ναυαγοσωστικών σταθμών και των ισχυρών ωκεάνιων ρευμάτων.
Για καλή τύχη του Ντεμικέλις και των μελών της οικογένειάς του στην περιοχή υπήρχαν δύο ναυαγοσώστες εκτός υπηρεσίας, που διέσωσαν τον Αργεντινό προπονητή και τα δύο παιδιά αποτρέποντας την τραγωδία.
DEMICHELIS Y SU FAMILIA DEBIERON SER RESCATADOS POR GUARDAVIDAS EN LA PLAYA— Diario Olé (@DiarioOle) January 9, 2026
El DT debió ser rescatado junto a su familia por los guardavidas que estaban presentes en la playa Laguna Escondida de San Ignacio, Punta del Este
En las imágenes se puede observar a Micho dentro del… pic.twitter.com/qR3c739ZAF