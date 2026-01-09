Μεγάλη περιπέτεια για τον Ντεμικέλις και την οικογένειά του: Διασώστηκαν από ναυαγοσώστες

Μια μεγάλη περιπέτεια πέρασε ο Μάρτιν Ντεμικέλις και μέλη της οικογένειάς τους που παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα και διασώστηκαν από ναυαγοσώστες.

Ο πρώην προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ και της Μοντερέι, απολάμβανε το μπάνιο του μαζί με τον γιο του Σεμπάστιαν και την ανιψιά του Καμίλα, στην παραλία Laguna Escondida, όταν τους παρέσυραν τα θαλάσσια ρεύματα.

Όπως αναφέρουν τα αργεντίνικα ΜΜΕ, η κολύμβηση απαγορεύεται σε αυτήν την περιοχή λόγω της έλλειψης ναυαγοσωστικών σταθμών και των ισχυρών ωκεάνιων ρευμάτων.

Για καλή τύχη του Ντεμικέλις και των μελών της οικογένειάς του στην περιοχή υπήρχαν δύο ναυαγοσώστες εκτός υπηρεσίας, που διέσωσαν τον Αργεντινό προπονητή και τα δύο παιδιά αποτρέποντας την τραγωδία.