Χαμός στην Αγγλία με Μαρτινέλι: Πέταξε εκτός τον τραυματία Μπράντλεϊ και μετά απολογήθηκε (vids)

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν στο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Λίβερπουλ ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, με την απίστευτη ενέργειά του να σπρώξει βίαια εκτός αγωνιστικού χώρου τον τραυματία, Κόνορ Μπράντλεϊ.

Ο μπακ της Λίβερπουλ σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, με τις ενδείξεις να δείχνουν ότι υπέστη βαρύ τραυματισμό, όμως αυτό δεν πτόησε τον Μαρτινέλι.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, πρώτα πέταξε την μπάλα πάνω στον Μπράντλεϊ και στην συνέχεια έσπρωξε εκτός αγωνιστικού χώρου τον τραυματισμό παίκτη της Λίβερπουλ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία.

This from Martinelli on Bradley is vile. If Arsenal fans defend this, it says everythingpic.twitter.com/rJ2Zb9f3Yn — Dom✨ (@footy_road) January 8, 2026

Ο Μαρτινέλι μετά τον σάλο που προκλήθηκε και τα αρνητικά σχόλια που έλαβε, απολογήθηκε για την συμπεριφορά του με μήνυμα που ανάρτησε στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media.

«Ο Κόνορ και εγώ ανταλλάξαμε μηνύματα και του έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη. Πραγματικά δεν κατάλαβα ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στην ένταση της στιγμής. Θέλω να πω ότι λυπάμαι βαθιά για την αντίδρασή μου. Εύχομαι ξανά στον Κόνορ καλή ανάρρωση», ανέφερε στο μήνυμά του ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ.