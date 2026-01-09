Ροζένιορ: «Θέλω να βάλω την σφραγίδα μου στην Τσέλσι»

Ο Λίαμ Ροζένιορ ξέρει ότι δεν έχει χρόνο για χάσιμο καθώς αρχίζει το έργο της μετατροπής της Τσέλσι σε διεκδικήτρια του τίτλου στην Premier League.

Ο Αγγλος προπονητής, ο οποίος αντικατέστησε τον Ιταλό, Εντσο Μαρέσκα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο, στην αναμέτρηση με την Τσάρλτον για το Κύπελλο Αγγλίας, παρακολούθησε διά ζώσης την ήττα με 2-1 από την Φούλαμ, που άφησε τους «μπλε» στην όγδοη θέση της βαθμολογίας με μία νίκη στα τελευταία εννέα ματς πρωταθλήματος.

«Η ευκαιρία που μου δίνεται σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου είναι σπουδαία, όμως η εστίασή μου δεν είναι στο να είμαι προπονητής της Τσέλσι, αλλά στο να είμαι ένας νικητής προπονητής της Τσέλσι», δήλωσε ο Ροζένιορ στο «Sky Sports» και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το μήνυμα που έδωσα στους παίκτες, όταν είχα την τύχη να τους συναντήσω για πρώτη φορά. Πρέπει ν' αρχίσουμε δυναμικά για το υπόλοιπο της σεζόν».

Όταν ρωτήθηκε εάν θα είναι δύσκολο να επιβάλει το στυλ του με τους αγώνες να έρχονται γρήγορα και πυκνά, ο Ροζένιορ απάντησε: «Οχι, νομίζω ότι ο Εντσο, ο προηγούμενος προπονητής, έχει κάνει πολύ, πολύ καλή δουλειά με την ομάδα τακτικά. Το παιχνίδι μου δεν είναι διαφορετικό.

Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στον τρόπο που παίζω και θέλω να βάλω την σφραγίδα μου. Ο κόσμος μιλά για τακτικές, συστήματα και φιλοσοφίες, αλλά θέλω να δω καλή ενέργεια σε μια ομάδα. Θέλω να δω μια ομάδα που θα είναι δύσκολο να νικήσεις».