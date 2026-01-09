Απομένουν τα τυπικά για Σεμένιο στην Σίτι

Σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, οι «Πολίτες» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Μπόρνμουθ για την μεταγραφή του Αντουάν Σεμένιο.

Την πρώτη της μεγάλη αγορά για το 2026 ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μάντσεστερ Σίτι, που διαπραγματεύεται εδώ και καιρό την μεταγραφή του 26χρονου μεσοεπιθετικού με καταγωγή από την Γκάνα.

Σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, οι «Σίτιζενς», έχουν ήδη δώσει τα χέρια με τη διοίκηση της Μπόρνμουθ για την μεταγραφή του ταλαντούχους μεσοεπιθετικού, με το ύψος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 64 εκατομμύρια μαζί με μπόνους, ενώ οι «Τσέρις» αναμένεται να κρατήσουν και ένα ποσοστό μεταπώλησης, της τάξης του 10%.

Παρόλα αυτά, η συμφωνία είναι μάλλον ευνοϊκή για την Σίτι, καθώς θα αποπληρώσει το ποσό σε 24 μήνες αντί απευθείας, ενώ κι η Μπόρνμουθ είναι κερδισμένη, καθώς θα βάλει στα ταμεία της περισσότερα από όσα ορίζει η ρήτρα αποδέσμευσης του Σεμένιο, ο οποίος σκόραρε στο τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ και ετοιμάζει βαλίτσες για Μάντσεστερ.

Η ίδια πηγή αναφέρει μάλιστα, ότι ο Σεμένιο υέχει συμφωνήσει για τα επόμενα 5.5 χρόνια και αναμένεται να περάσει ιατρικά μέσα στη μέρα, με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν.