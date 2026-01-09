Έσωσε τον βαθμό στο φινάλε η Μίλαν σε ματς θρίλερ

Σε ένα παιχνίδι με αρκετές συγκινήσεις Μίλαν και Τζένοα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Οι Γενοβέζοι πήραν προβάδισμα στο 28' με τον Κολόμπο, ο Λεάο ισοφάρισε στο 90+3'.

Η Μίλαν μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και στο 8′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα αλλά η κεφαλιά του Γκάμπια σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Τζένοα όμως ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, όταν ο Μαλινόφσκι βρήκε τον Κολόμπο και ο Ιταλός επιθετικός πλήγωσε την ομάδα που τον ανέδειξε κάνοντας το 1-0. Οι “ροσονέρι” πίεσαν για να φτάσουν στην ισοφάριση αλλά το σουτ του Λεάο πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Πούλισικ αλλά το τέρμα του Αμερικανού δεν κατοχυρώθηκε, καθώς υπήρχε χέρι. Η Μίλαν συνέχισε να έχει την κυριαρχία στην αναμέτρηση, ωστόσο συνέχισε να σπαταλά και ευκαιρίες. Στο 65′ ο Μπαρτεσάγκι έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η προσπάθεια του από πλεονεκτική θέση πέρασε ψηλά άουτ.

Τα λεπτά περνούσαν και οι παίκτες Αλέγκρι αδυνατούσαν να βρουν την ουσία στις τελικές και τους για να βρουν το τέρμα της ισοφάρισης αρχικά. Ο Πούλισικ ξόδεψε ακόμα μια ευκαιρία στο 88′ με τον Λέαλι να αποκρούει εντυπωσιακά. Ο τερματοφύλακας της Τζένοα ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στην κεφαλιά του Λεάο από το ύψος του πέναλτι με τον Πορτογάλο να ισοφαρίζει σε 1-1.

Στις καθυστερήσεις η Μίλαν πίεσε για την ανατροπή και έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Φούλκρουγκ στο 95′ αλλά η προσπάθεια του Γερμανού σταμάτησε στα σώματα. Η μεγαλύτερη όμως ευκαιρία για τη νίκη άνηκε στην Τζένοα, αλλά ο Στάντσιου από την άσπρη βούλα έστειλε την μπάλα άουτ με το ματς να τελειώνει ισόπαλο με 1-1.