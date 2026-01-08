Ούτε λίγο δεν την πείραξε την Άρσεναλ το εντός έδρας 0-0 με την Λίβερπουλ, καθώς πέταξε από πάνω της ένα δύσκολο ματς και παρέμεινε στο +6 από την Σίτι.

Αν πριν μερικές μέρες έλεγες στον Μίκελ Αρτέτα ότι στην ίδια αγωνιστική η Σίτι θα γκελάρει στο Μάντσεστερ με την Μπράιτον και η Άρσεναλ θα παραχωρήσει ισοπαλία στην Λίβερπουλ, λογικά θα υπέγραφε. Οι Gunners δεν ήθελαν να χάσουν εντός έδρας, δεν ρίσκαραν κόντρα στους Reds και σε ένα παιχνιδι με μετρημένες καλές στιγμές, ήρθε το πρώτο 0-0 μεταξύ τους έπειτα από 10 χρόνια. Στο +6 από την Σίτι έπειτα από 21 αγώνες η Άρσεναλ.

Μεγάλη σημασία, μικρό υλικό είχε το ματς, με την Λίβερπουλ να μένει στο πρώτο μέρος χωρίς σουτ on-target, κάτι που είχε να της συμβεί από το 2015. Η Άρσεναλ είχε την κατοχή και «άψυχα» σουτ στον στόχο, όμως η ομάδα του Άρνε Σλοτ την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Στο 27’ ήρθε αυτή όταν ο Ράγια βγήκε αλλά με τα πόδια έδωσε στον Μπράντλεϊ και εκείνος έκανε όμορφη λόμπα εκτός περιοχής αλλά στάθηκε άτυχος, αφού η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και το 0-0 παρέμεινε για το πρώτο μέρος.

Και θα παρέμενε και για το δεύτερο. Στο 48’ ο Βιρτς βρέθηκε στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Τροσάρ αλλά δεν υπήρξε παράβαση και στη συνέχεια είχαμε μόνο υποψίες καλών στιγμών. Η Λίβερπουλ είχε την κατοχή στο δεύτερο 45λεπτο, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά μια Άρσεναλ που ήταν φουλ ικανοποιημένη με τον βαθμό. Στο 82’ ο Σομποζλάι έστησε την μπάλα για φάουλ αλλά ευτυχώς για τους Gunners, δεν έζησαν deja-vu…