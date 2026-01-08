Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώθηκαν για τον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας, με την Βασίλισσα να παίρνει τη νίκη - πρόκριση με 2-1 για τον τελικό.

Οι Λος Μπλάνκος πήραν την πρόκριση για τον τελικό, όπου εκεί θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα χαρίζοντας στο κοινό ακόμη ένα Clasico.

Ο αγώνας

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Ρεάλ, αφού μόλις στο 2' ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε το 0-1 με καταπληκτικη απευθείας εκτέλεση φάουλ αρκετά έξω από την περιοχή και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έδειχνε όμως να έχει υπνωτιστει από το γρήγορο γκολ που δέχτηκε, άναψε τις μηχανές και πυροβολούσε με σουτ κατά ριπάς το τέρμα της Ρεάλ, αλλά ο Κορτουά είχε τις απαντήσεις να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του και να μείνει το 0-1 στην ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε ξανά ένα γρήγορο γκολ, αυτή την φορά με τον Ροντρίγκο στο 55', ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Βαλβέρδε, και πήρε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο όμως «έσκασε» τρία λεπτά αργότερα (58') ο Σοριόθ, μειώνονται σε 1-2 για την Ατλέτικο.

Έκτοτε οι «Ροχιμπλάνκος», είχαν την μπάλα περισσότερη ώρα στα πόδια τους από ότι ο αντίπαλος τους και έψαχναν τρόπους και χώρους για να φτάσουν στην ισοπαλία.

Η Βασίλισσα, στα τελευταία 20 λεπτά κατάφερε να περιορίσει την αντίπαλό της και να ρίξει τον ρυθμό εκεί που την συνέφερε, ώστε να πάρει την πρόκριση στον τελικό.

Όπερ και εγένετο αφού η Ατλέτικο δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης όσο και αν πρέσαρε με την Ρεάλ Μαδρίτης να πηγαίνει στον μεγάλο τελικό με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.