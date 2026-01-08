Τελικός-εφιάλτης για την Παρί που λύγισε την Μαρσέιγ στα πέναλτι

Για τον τελικό του Super Cup Γαλλίας Παρί και Μαρσέιγ μονομάχησαν στο Κουβέιτ, με τους Παριζιάνους να κατακτούν τον τίτλο στην διαδικασία των πέναλτι χάρη στον «κέρβερο» Σεβαλιέ.

Πέναλτι, αυτογκόλ και αυτοκαταστροφική διάθεση από την Παρί, η οποία λίγο έλειψε να χαρίσει το Super Cup στην Μαρσέιγ. Όμως ο Σεβαλιέ στην διαδικασία των πέναλτι κατέβασε ρολά και έδωσε στην ομάδα του τον τίτλο.

Ο αγώνας

Με φόρα ξεκίνησε τον αγώνα η Παρί, αφού μόλις στο 3ο λεπτό απείλησε με τον Κβαρατσχέλια , όμως το σουτ του Γεωργιανού δεν βρήκε εστία για λίγα εκατοστά.

Έξι λεπτά μετά ήταν η σειρά του Μέντες να δοκιμάσει το πόδι του, με την μπάλα να φεύγει ξανά άουτ. Την τρίτη φορά που η Παρί επιχείρησε σουτ, βρήκε και δίχτυα, με τον Ντεμπελέ στο 13' να κάνει το 1-0.

Οι Παριζιάνοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ, όμως τα σουτ των παικτών του Λουίς Ενρίκε δεν έβρισκαν στόχο.

Οι Μασαλοί με την σειρά τους ανέβηκαν πιο ψηλά, έκαναν κάποια σουτ όμως δεν είχαν την τύχη να βρουν δίχτυα με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο και οι δύο ομάδες μπήκαν με όρεξη να παίξουν ακόμη πιο επιθετικά, έχοντας από μια καλή στιγμή στα πρώτα λεπτά.

Η Μαρσέιγ βρήκε την λύση από τα 11 βήματα, όταν ο Γκρίνγουντ ευστόχησε στο 76' και έκανε το 1-1, φέρνοντας το παιχνίδι ξανά στα ίσα.

Έκτοτε η Παρί πάλεψε να πάρει ξανά προβάδισμα, έκλεισε πίσω την αντίπαλό της, όμως δεν κατάφερνε να βρει τον δρόμο για το γκολ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Πάτσο με ένα αυτογκόλ στο 87' έδωσε στην Μαρσέιγ αυτό που έψαχνε (1-2).

Και ενώ όλα έδειχναν πως αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αφού ο χρόνος περνούσε, ο Γκονζάλο Ράμος στο 95', πήρε την πάσα του Μπαρκολά και από το ύψος της περιοχής έκανε το 2-2, στέλνοντας το παιχνίδι στην διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί η Παρί στάθηκε πιο τυχερή και πιο εύστοχη από την Μαρσέιγ, η οποία δεν βρήκε δίχτυα στα δύο πρώτα σουτ καθώς ο Σεβαλιέ είχε υψώσει τείχος. Οι Παριζιάνοι δεν έχασαν κανένα πέναλτι και πήραν το Super Cup.