Οριστικό: Το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη ο Χόνγκλα για τον Άρη

Ο Μάρτιν Χόνγκλα αναμένεται να βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Άρη.

Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Καμερουνέζου μέσου, ο οποίος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής για να τελειώσει η μετακίνηση του στον Άρη.

Ο λόγος που καθυστερούσε η άφιξη του στην Ελλάδα, ήταν μία οικονομική εκκρεμότητα που είχε ο παίκτης με τη Γρανάδα, αλλά μετά από συνεχείς επαφές με τον ισπανικό σύλλογο, το ζήτημα διευθετήθηκε.

Ο Χόνγκλα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του, για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.

Θυμίζουμε πως η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, η οποία ανέρχεται στο 1,3 εκατομμύριο ευρώ.