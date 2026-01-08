Γκρόβα: «Ζητάει 14 εκατ. δολάρια από τον Παναθηναϊκό η Γοδόι Κρουζ!» (pic)

Τα απανωτά δημοσιεύματα για το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζονται στην Αργεντινή, με την επιθυμία του προέδρου της Γοδόι Κρουζ να τον δώσει στην Ρίβερ Πλέιτ να είναι ξεκάθαρη.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα, δεν έχει καμία πρόθεση να συνεργαστεί με τον Παναθηναϊκό και για τον λόγο αυτό ζητάει 14 εκατ. δολάρια για να του παραχωρήσει τον 20χρονο εξτρέμ!
Η σχετική ανάρτηση:
«Η Γοδόι Κρουζ απέρριψε τα 7 εκατ. δολάρια για το 50% του Σαντίνο Αντίνο. Δεν θέλει να συνεργαστεί με την ελληνική ομάδα και απαιτεί 14 εκατ. δολάρια για ολόκληρη την μεταγραφή. Ο Χοσέ Μανσούρ, πρόεδρος της ομάδας από την Μεντόσα, μου το επιβεβαίωσε».
🚨{EXCLUSIVO} #GodoyCruz RECHAZO la oferta de €7M brutos por el 50% de Santino Andino.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 8, 2026
👉🏾No quiere ser socio del club 🇬🇷 y pide US$14M por la totalidad del pase.
📍Así me lo confirma José Mansur, Pte del equipo mendocino. pic.twitter.com/9QamsbWCLc