Γκρόβα: «Ζητάει 14 εκατ. δολάρια από τον Παναθηναϊκό η Γοδόι Κρουζ!» (pic)

Νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ ζητάει 14 εκατ. δολάρια για να παραχωρήσει τον Σαντίνο Αντίνο στο «Τριφύλλι»!

Τα απανωτά δημοσιεύματα για το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζονται στην Αργεντινή, με την επιθυμία του προέδρου της Γοδόι Κρουζ να τον δώσει στην Ρίβερ Πλέιτ να είναι ξεκάθαρη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα, δεν έχει καμία πρόθεση να συνεργαστεί με τον Παναθηναϊκό και για τον λόγο αυτό ζητάει 14 εκατ. δολάρια για να του παραχωρήσει τον 20χρονο εξτρέμ!

Η σχετική ανάρτηση:

«Η Γοδόι Κρουζ απέρριψε τα 7 εκατ. δολάρια για το 50% του Σαντίνο Αντίνο. Δεν θέλει να συνεργαστεί με την ελληνική ομάδα και απαιτεί 14 εκατ. δολάρια για ολόκληρη την μεταγραφή. Ο Χοσέ Μανσούρ, πρόεδρος της ομάδας από την Μεντόσα, μου το επιβεβαίωσε».