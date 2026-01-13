Σαντίνο Αντίνο: Ο «Τσούλου» από τη Βιγιανουέβα που αφοσιώθηκε στη μπάλα (vids)

Ο 20χρονος νέος αριστερός χαφ-εξτρέμ του Παναθηναϊκού αποφάσισε ότι θα γίνει επαγγελματίας από τα οκτώ του!

Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία για να πάρει κάποιος μια απόφαση ζωής; Αν ρωτήσετε τον Σαντίνο Αντίνο, θα σας απαντήσει βιωματικά ότι μια καλή ηλικία είναι τα… οκτώ χρόνια! Σε αυτή την ηλικία, παιδί ακόμη, είχε αποφασίσει ότι ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Και δεν το έλεγε απλά στην οικογένεια και τους φίλους του στο σχολείο. Αυτή η απόφαση άλλαξε όλη τη ζωή του 20χρονου νέου αριστερού χαφ-εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Ήταν το καλοκαίρι του 2013. Μετά από μόλις δύο χρόνια ενασχόλησης με τη μπάλα, και μάλιστα σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ο Σαντίνο μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Τιάγκο συμμετέχουν σ’ ένα «καλοκαιρινό τουρνουά» στη Βιγιανουέβα, την πόλη που γεννήθηκαν. Ημι-επίσημα ματσάκια με πιτσιρικάδες, που στήνονται από τις τοπικές ομάδες ειδικά για τους ανιχνευτές ταλέντων από τους συλλόγους της Αργεντινής που ειδικεύονται στην ανάπτυξη. Τα δύο αδέλφια μπαίνουν στο μπλοκάκι του σκάουτ της Γοδόι Κρουζ. Μιας ομάδας από την επαρχία Μεντόζα, που βρίσκεται σχεδόν 500 χλμ. μακριά.

Έγινε μια μεγάλη συζήτηση του σκάουτ με τους γονείς των παιδιών, τον πολιτικό μηχανικό Ντιέγκο και την δασκάλα προσχολικής αγωγής Λορέτα. Και τελικά ελήφθη η απόφαση: Και τα δύο παιδιά μετακόμισαν ως «internos» στην «escuela de futbol» της Γοδόι. Κάτι που, πρακτικά, σήμαινε ότι αλλάζει η ζωή τους τελείως. Φαϊ και ύπνο στην ακαδημία, σχολείο και προπόνηση. Ο «Τσούλου» αναφέρει με υπερηφάνεια ότι δεν το σκέφτηκε καθόλου όταν του έγινε η πρόταση. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τίποτα καλύτερο, να ασχολείται με τη μπάλα σχεδόν όλη ημέρα.

«Τσούλου». Δεν είναι ένα τυχαίο παρατσούκλι αυτό. Έτσι τον γνωρίζουν τον μεσαίο γιο της οικογένειας Αντίνο στη Γοδόι Κρουζ, το Σαντίνο είναι για τις ταυτότητες και τα επίσημα έγγραφα. Του το κόλλησε ο πατέρας του από βρέφος και του έμεινε. Έτσι «υπογράφει» και στον λογαριασμό του στο Instagram. Η λέξη μπορεί να παραπέμπει στο «chulo», που σημαίνει όμορφος στα ισπανικά, αλλά στην Αργεντινή δεν χρησιμοποιείται τόσο αυτή η λέξη. Είναι «οικογενειακό» παρατσούκλι, που διαδόθηκε και έμεινε. Πλέον όλοι στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο τον γνωρίζουν ως «Τσούλου Αντίνο».

Η ποδοσφαιρική πορεία των δύο αδελφών στις ακαδημίες της Γοδόι Κρουζ ήταν κοινή μέχρι την έναρξη του 2020. Τότε χώρισαν. Ο Τιάγκο, στα 17 του πια, δέχτηκε πρόταση να «μετακομίσει» στις ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ, στο Μπουένος Άιρες, και να ενταχθεί στην ομάδα Κ20 του συλλόγου. Δεν λες όχι σε τέτοιες ευκαιρίες. Ο Τσούλου έμεινε στη Γοδόι. Αυτός ο αποχωρισμός, όπως αργότερα θα πει ο Αντίνο, τον ωρίμασε. Τότε άρχισε να αναπτύσσει το ταλέντο του με περισσότερη προσπάθεια, και η εξέλιξή του έκτοτε ήταν εντυπωσιακή.

Δεν είχε κλείσει ακόμα τα 18 του χρόνια όταν έγινε μέλος της Κ20 της Γοδόι. Οι ηλικίες μπορεί να μοιάζουν πολύ κοντινές, αλλά σ’ ένα σύστημα πολύ ανταγωνιστικό, με δεκάδες παιδιά-ταλέντα απ’ όλη τη δυτική Αργεντινή στην ακαδημία της ομάδας αυτή η… παραβίαση της ηλικιακής επετηρίδας κάτι δείχνει.

Από την Κ20 της Γοδόι βρέθηκε τη σεζόν 2023-24 στη Β’ ομάδα, όπου φυσικά συμμετέχουν και άνδρες. Αυτή ήταν μια σημαντική αναβάθμιση, δεδομένου ότι το πρωτάθλημα των Β’ ομάδων της Αργεντινής θεωρείται ο προθάλαμος (και σε κάποιες περιπτώσεις ο… φούρνος μικροκυμάτων) όλων των ταλέντων. Έπαιξε στο Copa Proyeccion Final μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και κλήθηκε πλέον να αναλάβει ρόλο στην πρώτη ομάδα της Γοδόι.

Η πρώτη του συμμετοχή ήταν τυπική. Μόλις για τρία λεπτά έπαιξε, για να πάρει το βάπτισμα του πυρός, στο 1-1 με τη Σαρμιέντο στις 15/9/2024. Δύο εβδομάδες αργότερα, όμως, έπαιξε για ένα ημίχρονο εναντίον της Ουρακάν και πιστώθηκε το γκολ, με το οποίο η Γοδόι ισοφάρισε το ματς 1-1. Αυτό ήταν και το «σπρώξιμο» που χρειαζόταν ο Ντανιέλ Όλντρα, ο προπονητής του, να τον βάλει στην ενδεκάδα και… να μην τον ξαναβγάλει έκτοτε. Πάντα ως αριστερός χαφ-εξτρέμ.

Για τους οπαδούς της Γοδόι ο Αντίνο είναι αυτό που χαρακτηριστικά λένε «es del soy». Δικός μας. Ουσιαστικά εκεί βρίσκεται από παιδί και δεν έχει γνωρίσει άλλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον εκτός από της ομάδας που βρίσκεται τώρα.

Το ταλέντο του, η ταχύτητά του, αλλά και η ωριμότητά του τον έφεραν στην εθνική Κ20 της Αργεντινής και μάλιστα όχι για φιλικά ματς, αλλά για δύο μεγάλες διοργανώσεις. Συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής Κ20 τον περασμένο Φεβρουάριο στη Βενεζουέλα, όπου μεταξύ άλλων κατέγραψε και συμμετοχή στο ιστορικό παιχνίδι του πρώτου γύρου με την αντίστοιχη ομάδα της Βραζιλίας, στο οποίο η «αλμπισελέστε» νίκησε με 6-0.

Η Αργεντινή τερμάτισε τελικά δεύτερη στην βαθμολογία του τελικού ομίλου και προκρίθηκε για το Παγκόσμιο Κ20 που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στη Χιλή. Εκεί η Αργεντινή έφτασε μέχρι τον τελικό του τουρνουά, όπου ηττήθηκε 2-0 από το Μαρόκο. Ο Αντίνο δεν αγωνίστηκε στον τελικό, έγραψε συμμετοχή στα πέντε από τα έξι προηγούμενα παιχνίδια, αλλά μόνο σε ένα ως βασικός. Πρόλαβε, όμως, να σκοράρει στο 4-1 κατά της Αυστραλίας, στην τελευταία φάση του ματς! Στη φετινή Liga Profesional της Αργεντινής έχει γράψει 15 συμμετοχές, με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Στο ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, που αφορά τις εξελίξεις της μεταγραφής του, ξεχώρισε το έντονο ενδιαφέρον της Ρίβερ Πλέιτ. Παρά το βαρύ όνομα των «μιγιονάριος», ο «Τσούλου» έθεσε βέτο να μην γίνει παίκτης της κι αυτό συνδέεται και με την τύχη του αδελφού του. Ο Τιάγκο μετά τη μεταγραφή του στη Ρίβερ δεν είχε την εξέλιξη που όλοι περίμεναν και τώρα βρίσκεται στην Ιντεπεντιέντε Ριβανταβία, όπου καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ.

Τα δύο αδέλφια έχουν πει σε συνεντεύξεις τους ότι θέλουν να παίξουν αντίπαλοι (μάλιστα λόγω… θέσης θα κοντραριστούν!) αλλά δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Κι αν κρίνουμε από τις εξελίξεις, μάλλον θα αργήσει να συμβεί…