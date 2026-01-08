Ο προπονητής της Περσίμπ ζορίζει τη μεταγραφή του Μπάρμπα στον Άρη

Ο τεχνικός της Περσίμπ, Μπόγιαν Χόντακ σε δηλώσεις του τόνισε πως ο παίκτης θα μείνει στην ινδονησιακή ομάδα, αφού έχει συμβόλαιο.

Η πιθανή μεταγραφή του Φεντερίκο Μπάρμπα στον Άρη περιπλέκεται αρκετά, διότι η Περσίμπ δεν φαίνεται διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει εύκολα, παρά την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μάλιστα ο προπονητής της ινδονησιακής ομάδας, Μπόγιαν Χόντακ μίλησε δημόσια και έδωσε ένα ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα για το μέλλον του Ιταλού αμυντικού.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πάντα θα υπάρχουν φήμες και γνωρίζω ότι ο Μπάρμπα έχει οικογενειακά ζητήματα προσαρμογής στην Ινδονησία. Αλλά έχει συμβόλαιο. Αφού έχει συμβόλαιο, θα μείνει».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πρόθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή που λίγες ημέρες πριν είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του από τον σύλλογο. Οι επαφές με τον Άρη έχουν προχωρήσει σημαντικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι ο Μπάρμπα να λύσει το συμβόλαιό του με την Περσίμπ, με τον Άρη να δείχνει διατεθειμένος να περιμένει τις εξελίξεις.

Ο λόγος που επιτρέπει στους «Κιτρινόμαυρους» να είναι σε αναμονή, είναι πως ο Μανόλο Χιμένεθ έχει ήδη πέντε λύσεις για τα στόπερ, ωστόσο ο τεχνικός διευθυντής Ρούμπεν Ρέγες ευελπιστεί σε μια άμεση και θετική κατάληξη στο συγκεκριμένο ζήτημα.