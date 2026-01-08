Σρουρ: «Έστειλε την πρόταση για το 50% του Αντίνο ο Παναθηναϊκός» (pic)

Ο Σεμπάστιαν Σρουρ αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός έστειλε πριν από λίγα λεπτά την πρόταση για το 50% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνα.

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ υποστήριξε ότι η μοναδική προσφορά του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο έχει απορριφθεί και πως τα όσα γράφονται για πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του ποδοσφαιριστή δεν έχουν βάση.

Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το θέμα όμως, Σεμπάστιαν Σρουρ, πήρε θέση λίγο αργότερα και τόνισε ότι οι «πράσινοι» σήμερα θα κατέθεταν την συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν είχε φτάσει στα γραφεία της Γοδόι Κρουζ την ώρα της συνέντευξης του Χοσέ Μανσούρ.

Τώρα, ο Σρουρ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε με κάθε επισημότητα την σχετική προσφορά και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις.

Η ανάρτησή του:

«Για όσους αμφέβαλλαν, και εγώ εξακολουθώ να στηρίζομαι στις πληροφορίες και τις πηγές μου: ο Παναθηναϊκός μόλις απέστειλε την πρόταση των 7 εκατομμυρίων για το 50% του Αντίνο».