Το Super Cup Ισπανίας αλλάζει ημερομηνία από το 2027

Η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σχεδιάζει να μεταφέρει τη διεξαγωγή του Supercopa από τον Ιανουάριο στις αρχές Φεβρουαρίου, ξεκινώντας από το 2027.

Η αλλαγή αυτή γίνεται για να αποφευχθεί η μαζική αγωνιστική δράση με τις γιορτές του τέλους Δεκεμβρίου και τις αρχές Ιανουαρίου.

Η φετινή διοργάνωση είναι η τελευταία που θα γίνεται στις αρχές Ιανουαρίου. Ακόμη, από το 2027 το Supercopa αναμένεται να φιλοξενείται στο Κατάρ, αφού η Σαουδική Αραβία θα έχει προγραμματίσει το Ασιατικό Κύπελλο την ίδια περίοδο.

Οι Σαουδάραβες είναι πρόθυμοι να παραμείνουν μελλοντικά ως διοργανωτές, ενώ οι Καταριανοί έχουν την επόμενη χρονιά την ευκαιρία να αναλάβουν τη φιλοξενία.

Από όταν το Supercopa πήρε το φορμάτ που έχει σήμερα με τέσσερις ομάδες, μόλις μία φορά διεξήχθη στην Ισπανία (το 2021), ενώ τις υπόλοιπες χρονιές έγινε στη Σαουδική Αραβία, με Ριάντ και Τζέντα να έχουν τις περισσότερες διοργανώσεις.