«Θα παίξει στον Παναθηναϊκό ο Αντίνο, δεν θέλει Ρίβερ ό,τι κι αν λέει ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ» (pic)

Δημοσίευμα από την Αργεντινή τονίζει ότι ο Σαντίνο Αντίνο θα αγωνιστεί στην Ελλάδα και πως δεν θέλει να πάει στην Ρίβερ Πλέιτ, κόντρα στα λεγόμενα του προέδρου της Γοδόι Κρουζ.

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ υποστήριξε ότι ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στην Ρίβερ Πλέιτ και έδειξε ξεκάθαρα την διάθεσή του να «σπρώξει» τον Αργεντίνο εξτρέμ στους «Μιγιονάριος», με τους οποίους έχει υπάρξει και συμφωνία σε επίπεδο συλλόγων.

Μέσο που ασχολείται με τα θέματα της Ρίβερ Πλέιτ πάντως αναφέρει ότι ο 20χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί τελικά στον Παναθηναϊκό, αφού έχει ξεκαθαρίσει στον κύκλο του ότι δεν θέλει να φορέσει την φανέλα της Ρίβερ, κόντρα στα όσα ανέφερε ο Χοσέ Μανσούρ.

Το σχετικό δημοσίευμα:

«Ο Σαντίνο Αντίνο θα αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη εκφράσει στον στενό του κύκλο ότι δεν επιθυμεί να παίξει στη Ρίβερ, ανεξάρτητα από όσα μπορεί να λέει ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ».