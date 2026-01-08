«Η Μίλαν ετοιμάζει πρόταση για Πιρόλα - Στα 30 εκατ. τον κοστολογεί ο Ολυμπιακός»! (pic)

Η Μίλαν αναμένεται να κινηθεί το καλοκαίρι για την απόκτηση του Λορέντσο Πιρόλα από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Ο Λορέντσο Πιρόλα βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα κορυφαίων κλαμπ της Ευρώπης και παρακολουθείται στενά και από την Μίλαν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.



Ο 23χρονος Ιταλός στόπερ αποτελεί διανύει εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό, έχοντας μέχρι τώρα 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από μεγάλες ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του.

Μία από αυτές φέρεται να είναι και η Μίλαν σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το «footitalia», με τους «ροσονέρι» να τον έχουν στα υπόψιν τους ενόψει καλοκαιριού.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι οι Πειραιώτες θα μπουν στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων μόνο σε περίπτωση που έρθει πρόταση στα 30 εκατομμύρια ευρώ και άνω.