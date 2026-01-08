ΑΕΚ: Τι περιμένει ο Νίκολιτς από τους παίκτες του εν όψει επανέναρξης και από τον χαφ που θα αποκτηθεί

Σε… mood επανέναρξης βρίσκονται στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν εντατικά στα Σπάτα εν όψει του αγώνα της Κυριακής (11/1) με τον Άρη στο Χαριλάου.

Ο Σέρβος τεχνικός, γνωρίζει πως την ομάδα του την περιμένει μια δύσκολη δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη απέναντι σε έναν Άρη ανεβασμένο. Εναν Άρη, που στην έδρα του δεν έχει χάσει φέτος ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε από τον Παναθηναϊκό. Εναν Άρη, που ψάχνει και εκείνος ένα μεγάλο αποτέλεσμα μπροστά στον κόσμο του.

Είναι δεδομένο λοιπόν, πως η ΑΕΚ θα πάει απόλυτα προετοιμασμένη στη Θεσσαλονίκη. Το μεγάλο στοίχημα για τους «κιτρινόμαυρους», είναι να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο παρόμοιο με αυτό που είχαν προ διακοπής. Όπου έτρεξαν ένα σερί δέκα νικών το οποίο και τους έφερε στην κορυφή της Stoiximan Super League και απευθείας στους 16 του UEFA Conference League και στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, δημιουργώντας έτσι τις ιδανικότερες των συνθηκών εν όψε του δεύτερου μισου της σεζόν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, θέλει να δει την ομάδα του να έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια με βάση τα όσα μας παρουσίασε, αντιμετωπίζοντας και το προσεχές παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα, συγκέντρωση και πάνω απ’ όλα, με τη σωστή νοοτροπία. Αυτό άλλωστε, ήταν ο οδηγός μέχρι τώρα και το μυστικό της επιτυχίας για την ΑΕΚ προκειμένου να πετύχει σχεδόν το απόλυτο και στις τρεις διοργανώσεις. Βγάζοντας στο πρώτο εξάμηνο, όσο περνούσε ο καιρός, όλο και μεγαλύτερη ομοιογένεια σαν γκρουπ και μια ξεκάθαρη αγωνιστική «ταυτότητα» διατηρώντας την, σε κάθε ματς ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας.

Μην ξεχνάμε, πως η Ένωση πέτυχε αυτό το μεγάλο σερί νικών, νικώντας στη Φλωρεντία, στη Σαμψούντα, στη Λεωφόρο και κάνοντας ανατροπές σε παιχνίδια που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όπως τα δυο τελευταία με Κραϊόβα-ΟΦΗ. Αυτές οι νίκες, πέραν της αγωνιστικής ώθησης, έφεραν και ένα ψυχολογικό «ντοπάρισμα», με την ΑΕΚ να ατσαλώνει μέσα από όλη αυτή τη δοκιμασία που πέρασε έναν χαρακτήρα νικητή, τον οποίο θέλει να δει ο Μάρκο Νίκολιτς και στο Χαριλάου.

Ο ταχυδυναμικός χαφ διαφοράς που θα έρθει

Μεταγραφικά, όπως έχουμε ξαναγράψει, η ΑΕΚ αφού έκλεισε γρήγορα τις υποθέσεις των Γκεοργκίεφ-Βάργκα, κινείται δυναμικά και για τον χαφ που θέλει να εντάξει στο δυναμικό της. Δεδομένα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που θα είναι πιο ταχυδυναμικός από τους υπάρχοντες και θα έρθει, για να συμπληρώσει το βασικό rotation μαζί με τους Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο δίνοντας όμως κάποια έξτρα χαρακτηριστικά που λείπουν.

Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, έχουν αξιολογήσει και ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις που κουμπώνουν ιδανικά σε αυτό που θέλουν. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά επειδή η ΑΕΚ στοχεύει ψηλά όσον αφορά τον παίκτη που θέλει να φέρει και οι περιπτώσεις που παλεύει δεν είναι εύκολες, ενδεχομένως να χρειαστεί υπομονή. Το πιο σημαντικό για τον προπονητή, είναι να πάρει τον παίκτη που θέλει και τον οποίο θεωρεί σημαντικό εν όψει της συνέχειας καθώς όσο προχωράμε μέσα στη σεζόν οι απαιτήσεις όλο και θα αυξάνονται σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.