Ανύπαρκτο το θέμα Ντιένγκ, άλλες περιπτώσεις κοιτάει η ΑΕΚ για τον άξονα

Στην Αίγυπτο το πήγαν σε άλλο… επίπεδο και ανακάλυψαν διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τον Ντιένγκ και την Αλ Αχλί προαναγγέλοντας μάλιστα... εξελίξεις ωστόσο η πραγματικότητα, είναι εντελώς διαφορετική.

Η Ένωση, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την περίπτωση του μέσου από το Μάλι και μάλιστα από την ΑΕΚ χαρακτηρίζεται μια υπόθεση «ανύπαρκτη». «Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον μας για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όλα όσα λένε είναι ανύπαρκτα», αναφέρουν από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.

Όπως έχουμε αναφέρει, η ΑΕΚ και στην περίπτωση του χαφ, κινείται… κάτω από τα ραντάρ και οι περιπτώσεις που έχουν προκρίνει Ριμπάλτα-Νίκολιτς είναι πολύ συγκεκριμένες. Τόσο ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου όσο και ο Σέρβος τεχνικός, έχουν αξιολογήσει και ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις που κουμπώνουν σε αυτό που θέλουν, υπάρχουν επαφές σε εξέλιξη αλλά επειδή η ΑΕΚ στοχεύει ψηλά όσον αφορά τον παίκτη που θέλει να φέρει και οι περιπτώσεις που παλεύει δεν είναι εύκολες, ενδεχομένως να χρειαστεί υπομονή.

Το σίγουρο είναι πως ο χάφ που θα έρθει θα είναι πιο ταχυδυναμικός από τους υπάρχοντες και θα έρθει για να συμπληρώσει το βασικό rotation μαζί με τους Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο δίνοντας κάποια έξτρα χαρακτηριστικά που λείπουν.