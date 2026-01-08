Άρης: Φουλάρει για τρεις ακόμη κινήσεις

Οι κιτρινόμαυροι αναμένεται να ενισχυθούν με τρεις ακόμη ποδοφαιριστές - Σκανάρει την αγορά ο Ρέγιες

Η μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται για τον Άρη, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Ρουμπέν Ρέγιες να έχει καταλήξει στην τελική λίστα του για τις ανάγκες του ρόστερ.

Θέσεις όπως αυτή του αριστερού εξτρέμ και του αμυντικού χαφ έχουν ήδη καλυφθεί, με Μπουσαΐντ και Χόνγκλα να κλείνουν νωρίς, με το "καλημέρα" του χειμερινού παραθύρου, με αριστερό μπακ, στόπερ και "10" να απομένουν.

Ο Άρης θα κινηθεί για τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις ακόμη και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και προφορικές συμφωνίες με παικτη/ες ως και το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.

Η πίεση που υπάρχει στον Μανόλο Χιμένεθ και τους συνεργάτες του στο να παρουσιαστεί ένα έτοιμο σύνολο στα προσεχή παιχνίδια και η ομάδα να μπει στις σωστές ράγες αναγκάζουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επισπεύσει την αναζήτηση των προσώπων και να τρέξει τις διαδικασίες, ώστε ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός να έχει ότι χρειάζεται στα χέρια του για το ντεμαράζ της σεζόν.