Μέρλο: «Προχωρημένες επαφές για Αντίνο - Αυτή είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού» (pic)

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο επιβεβαίωσε την υψηλή πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο, κάνοντας λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Γοδόι Κρουζ.

Η πρόταση που αποκάλυψε ο Σεμπάστιαν Σρουρ και αφορά 7 εκατ. δολάρια για 50% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο επιβεβαιώνεται πλέον και από τον έγκυρο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, που κάνει λόγο για πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις του «Τριφυλλιού» με την Γοδόι Κρουζ.

Όλα δείχνουν λοιπόν πως το οριστικό «deal» είναι θέμα χρόνου, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το παν για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ.

Η ανάρτησή του:

«Η Γοδόι Κρουζ βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Υπάρχει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. Οι δύο σύλλογοι θα εντείνουν τις συζητήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία».