Μέρλο: «Προχωρημένες επαφές για Αντίνο - Αυτή είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού» (pic)

Η πρόταση που αποκάλυψε ο Σεμπάστιαν Σρουρ και αφορά 7 εκατ. δολάρια για 50% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο επιβεβαιώνεται πλέον και από τον έγκυρο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, που κάνει λόγο για πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις του «Τριφυλλιού» με την Γοδόι Κρουζ.
Όλα δείχνουν λοιπόν πως το οριστικό «deal» είναι θέμα χρόνου, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το παν για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ.
Η ανάρτησή του:
«Η Γοδόι Κρουζ βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.
Υπάρχει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. Οι δύο σύλλογοι θα εντείνουν τις συζητήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία».
🚨Godoy Cruz tiene negociaciones muy avanzadas para vender a Santino Andino al Panathinaikos.— César Luis Merlo (@CLMerlo) January 8, 2026
*️⃣Hay oferta de u$s 7M por el 50% del pase. Los clubes profundizarán charlas para tratar de cerrar el trato.
ℹ️Junto a @juansuraci pic.twitter.com/S4lRYIGmAM