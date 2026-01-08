Γλίτωσε το κελί ο Άγγλος διαιτητής Κόουτ για παιδική πορνογραφία, εννιά μήνες με αναστολή

Δεν θα περάσει τελικά το κατώφλι της φυλακής ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτ, παρότι κρίθηκε ένοχος για κατασκευή άσεμνου βίντεο με ανήλικο.

Το δικαστήριο του Νότιγχαμ έκρινε ένοχο τον 43χρονο πρώην διαιτητή, αλλά η ποινή φυλάκισης διάρκειας εννιά μηνών που του επέβαλε ήταν με αναστολή για δύο χρόνια.

Ακόμη στον Κόουτ επιβλήθηκε 150 ώρες άμισθης εργασίας για άσεμνο βίντεο που τράβηξε με έναν 15χρονο που φορούσε σχολική στολή.

Από τον Νοέμβριο του 2024 ο Άγγλος ρέφερι είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, εν αναμονή της έρευνας που διεξαγόταν για βίντεο με ύβρεις που είχε εξαπολύσει κατά του Γιούργκεν Κλοπ και της Λίβερπουλ στα social media.

Σε συνέντευξή του ο Κόουτ είχε παραδεχτεί ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, ενώ έκανε και coming out.