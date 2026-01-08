«Προχωράει αποφασιστικά για Αντίνο ο Παναθηναϊκός!» (pic)

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο στην Αργεντινή δεν σταματούν και πλέον όλα οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο 20χρονος Αργεντίνος άσος θα ντυθεί τελικά στα πράσινα.
Ο Χερμάν Μπαλκάρσε, δημοσιογράφος που εξειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ, αποκάλυψε πως η πρόταση της αργεντίνικης ομάδας στην Γοδόι Κρουζ ανέρχεται στα 2.5 εκατ. δολάρια συν άλλα 2 εκατ. δολάρια με την μορφή μπόνους, μαζί με ένα ποσοστό μεταπώλησης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση και παράλληλα έχει κάνει δελεαστική πρόταση και στον ίδιο τον παίκτη για να τον πείσει να πει το «ναι».
Η ανάρτησή του:
«Ο Παναθηναϊκός προχωρά αποφασιστικά για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, κινούμενος σε δύο άξονες: με πρόταση ανώτερη από εκείνη της Γοδόι Κρουζ και με ξεχωριστή προσφορά προς τον εξτρέμ. Η πρόταση της Ρίβερ κυμαίνεται στα 2.500.000 δολάρια συν 2.000.000 δολάρια σε μπόνους στόχων, καθώς και ποσοστό μεταπώλησης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης».
#RIVER | Panathinaikos avanza con decisión para llevarse a Santino Andino con dos ejes: una oferta superior a Godoy Cruz y otra para el extremo. La propuesta de River es de unos US$ 2.500.000 más US$ 2.000.000 en concepto de objetivos y una plusvalía en caso de futura venta. pic.twitter.com/VJQjaJKVh6— Germán Balcarce (@GermanBalcarce) January 8, 2026