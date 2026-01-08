AS: «Απόλυτη στήριξη από την Σεβίλλη στον Αλμέιδα»

Η As υποστηρίζει ότι η διοίκηση της Σεβίλλης εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ματίας Αλμέιδα, παρά τη μέτρια έως τώρα πορεία της ομάδας, και δεν εξετάζει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Στο σύλλογο θεωρούν πως ο Αργεντίνος τεχνικός έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση.

Η παρουσία του Αλμέιδα στην Ανδαλουσία δεν έχει κυλήσει όπως θα επιθυμούσαν οι φίλοι της ομάδας, καθώς η Σεβίλλη πραγματοποιεί μια προβληματική σεζόν. Μετρώντας 10 ήττες σε 18 παιχνίδια στη La Liga και έχοντας ήδη αποκλειστεί από το Κόπα ντελ Ρέι, η ομάδα βρίσκεται στη 11η θέση της βαθμολογίας και τα ερωτήματα για τη συνέχεια είναι πολλά.

Η πιθανότητα ενίσχυσης τον Γενάρη εμφανίζεται περιορισμένη, κάτι που κάνει ακόμη πιο απαιτητικό το έργο του Αργεντίνου προπονητή. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διοίκηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυσής του.

Αντιθέτως, υπάρχει καθαρή στήριξη στο πρόσωπό του και πίστη ότι θα μπορέσει, παρά τις δυσκολίες, να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Η Σεβίλλη φιλοξενεί τη Θέλτα τη Δευτέρα (12/1), σε έναν αγώνα που ήδη χαρακτηρίζεται «τελικός».