Μουρίνιο μετά τον αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ: «Εύχομαι να μην κοιμηθούν οι παίκτες μου»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός μετά την ήττα της Μπενφίκα με 3-1 από την Μπράγκα, αποτέλεσμα που άφησε τους «αετούς» εκτός τελικού στο Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποκάλυψε ότι οι παίκτες του δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά θα διανυκτερεύσουν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Σεϊσάλ, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προβληματισμού.



«Νομίζαμε ότι παίζαμε τελικό, γι’ αυτό δεν πάμε σπίτι. Θα πάμε στο Σεϊσάλ, όπου οι παίκτες θα κοιμηθούν και θα προπονηθούμε αύριο και μεθαύριο, παρότι δεν υπάρχει αγώνας το Σάββατο», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια, ο Special One πρόσθεσε με χαρακτηριστικό ύφος:



«Ελπίζω να κοιμηθούν όσο καλά όσο εγώ, δηλαδή καθόλου. Αυτό τους εύχομαι. Να μην κοιμηθούν και να σκέφτονται πολύ, όπως θα κάνω κι εγώ».



Ο Μουρίνιο τόνισε πως προτιμά τον διάλογο από τους μονόλογους, ξεκαθαρίζοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συζητήσεις με τους παίκτες σχετικά με τις μεγάλες διαφορές που παρουσίασε η ομάδα ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο.



«Θα μιλήσουμε, θα αναλύσουμε τι συνέβη και θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τον επόμενο αγώνα με την Πόρτο», κατέληξε