ΑΕΚ: Αποφασίζει για Μήτογλου η Σαμπντόρια – Καλές οι τελευταίες εξετάσεις του

Προς αίσια κατάληξη οδεύει η μεταγραφή του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια.

Η μετακίνηση του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια φάνηκε να… χαλάει, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα ολοκληρωθεί. Ο Έλληνας στόπερ θα μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ, μιας και από το καλοκαίρι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Το γεγονός ότι έχει να αγωνιστεί πολλούς μήνες προβλημάτισε την ομάδα της Γένοβας και το ιατρικό επιτελείο ζήτησε επιπλέον εξετάσεις για να διερευνηθεί σε βάθος η φυσική του κατάσταση.

Την Τρίτη ο Μήτογλου υποβλήθηκε σε νέο κύκλο εξετάσεων και τα αποτελέσματα ικανοποίησαν τους ανθρώπους της Σαμπντόρια, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, και όλα δείχνουν ότι θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Μάλιστα, οι εξελίξεις για τον 26χρονο αμυντικό αναμένονται εντός της ημέρας.