Νίκο Γουίλιαμς: Στο κινητό την ώρα που η Μπαρτσελόνα «σκόρπιζε» την Αθλέτικ Μπιλμπάο! (pic)

Μια άκρως αμήχανη στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια του αγώνα Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς ο Νίκο Γουίλιαμς εντοπίστηκε να ασχολείται με το κινητό του, ενώ η ομάδα του δεχόταν συντριβή με τέσσερα γκολ διαφορά.

Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ ήταν ασταμάτητη, διαλύοντας τους Βάσκους με 5-0 στα ημιτελικά του ισπανικού Super Cup. Από το 22’ έως το 38’ οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τέσσερα γκολ, με το σύνολο του Ερνέστο Βαλβέρδε να μην καταφέρνει να αντιδράσει σε κανένα σημείο.

Ο Γουίλιαμς παρακολούθησε όλη αυτή τη σφοδρή ήττα από τον πάγκο, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ούτε λεπτό. Κάθε φορά που η εικόνα του εμφανιζόταν στον μεγάλο πίνακα του «Καμπ Νόου», το κοινό της Μπαρτσελόνα τον αποδοκίμαζε έντονα. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε να είναι απορροφημένος στο κινητό του την ώρα που οι συμπαίκτες του δυσκολεύονταν απέναντι στην καταιγιστική Μπαρτσελόνα.

Ο 23χρονος εξτρέμ είχε φτάσει πολύ κοντά στη μεταγραφή του στους Καταλανούς το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τελικά επέλεξε να παραμείνει στη Μπιλμπάο, δηλώνοντας πίστη στο πρότζεκτ της ομάδας του. Ωστόσο, η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται ιδανικά για εκείνον: έχει σημειώσει μόλις τρία γκολ και τρεις ασίστ σε 19 εμφανίσεις, ενώ η Αθλέτικ βρίσκεται στην 8η θέση της La Liga.