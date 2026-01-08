Ένας χαμός στην Τότεναμ: Τσακωμός ανάμεσα σε παίκτες και κόσμο, βέλη του Ρομέρο στη διοίκηση! (vid)

Οι φίλοι των «σπιρουνιών» ξέσπασαν, στρεφόμενοι τόσο κατά του Τόμας Φρανκ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα, όσο και κατά των παικτών που κατηγορήθηκαν για ακόμη μια απογοητευτική εμφάνιση.
Η ένταση ξέφυγε όταν μερικοί ποδοσφαιριστές της Τότεναμ κινήθηκαν προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων και αντέδρασαν στις αποδοκιμασίες, οδηγώντας σε λεκτική αντιπαράθεση. Ρομέρο και Φαν ντε Φεν πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο, ενώ ο Παλίνια φαίνεται πως προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση.
Λίγο αργότερα, ο Κούτι Ρομέρο, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων με ανάρτηση στα social media. Σε αυτήν επεσήμανε ότι η διοίκηση απουσιάζει όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, υποστηρίζοντας πως εμφανίζεται μόνο στις στιγμές επιτυχίας για να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα.
Spurs players clashing with the travelling fans at full-time at the Vitality Stadium 😬 pic.twitter.com/csDvgKbIze— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 7, 2026