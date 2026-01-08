Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Λουίς Ενρίκε

Παρά την διάθεση του γαλλικού συλλόγου να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ισπανό τεχνικό με αυξημένες αποδοχές, ο ίδιος εμφανίζεται να αναζητάει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.
Όπως μεταδίδει η "Bild", ο Λουίς Ενρίκε δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με το υπάρχον συμβόλαιο να λήγει στο τέλος της επόμενης σεζόν, το καλοκαίρι του 2027.
😳🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Luis Enrique has REFUSED to extend his contract with PSG because he wants a NEW challenge in the summer!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 6, 2026
— @BILD pic.twitter.com/cJlXN8pwry