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Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Λουίς Ενρίκε

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον πάγκο της Παρί Σ.Ζ. ο Λουίς Ενρίκε το καλοκαίρι του 2027. 

Παρά την διάθεση του γαλλικού συλλόγου να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ισπανό τεχνικό με αυξημένες αποδοχές, ο ίδιος εμφανίζεται να αναζητάει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. 

Όπως μεταδίδει η "Bild", ο Λουίς Ενρίκε δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με το υπάρχον συμβόλαιο να λήγει στο τέλος της επόμενης σεζόν, το καλοκαίρι του 2027. 

Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Λουίς Ενρίκε