Δεν ανανεώνει με την Παρί ο Λουίς Ενρίκε

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον πάγκο της Παρί Σ.Ζ. ο Λουίς Ενρίκε το καλοκαίρι του 2027.

Παρά την διάθεση του γαλλικού συλλόγου να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ισπανό τεχνικό με αυξημένες αποδοχές, ο ίδιος εμφανίζεται να αναζητάει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Όπως μεταδίδει η "Bild", ο Λουίς Ενρίκε δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με το υπάρχον συμβόλαιο να λήγει στο τέλος της επόμενης σεζόν, το καλοκαίρι του 2027.