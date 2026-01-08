Η συντριβή της Μπιλμπάο φέρνει στην έξοδο τον Βαλβέρδε

Στον "αέρα" το μέλλον του Ερνέστο Βαλβέρδε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, μετά την πεντάρα από την Μπαρτσελόνα.

Στην έξοδο φέρεται να οδηγείται ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού αλλά και της Μπαρτσελόνα από τον πάγκο της Αθλέτικ έπειτα από 3,5 χρόνια, μετά τη συντριβή που δέχτηκαν οι Βάσκοι με 5-0 από τους Καταλανούς για το ισπανικό Σούπερ Καπ.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της ιβηρικής, στην Αθλέτικ αναζητούν ήδη τον αντικαταστάτη του Βαλβέρδε, με το όνομα του Ινίγο Πέρες της Ράγιο Βαγιεκάνο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα του συλλόγου. Οι δύο πλευρές μάλιστα φέρεται να έχουν ήδη δώσει τα χέρια για την έναρξη της συνεργασίας τους.