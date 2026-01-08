Τραυματιοφορέας ξυλοκόπησε διαιτητή στην Κύπρο - Καμπάνα ενός χρόνου και -3 βαθμοί!

Άσχημες εικόνες σε αγώνα για τη β' κατηγορία της Κύπρου, με τον δηλωμένο τραυματιοφορέα της Καρμιώτισσας καθώς κι άλλα μη δηλωμένα άτομα να χτυπούν τον διαιτητή της αναμέτρησης, με τον Αθλητικό Δικαστή να μοιράζει "καμπάνες".

Το θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα στις 20 Δεκεμβρίου, σε παιχνίδι για τη 13η αγωνιστική ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τραυματιοφορέα των γηπεδούχων, Σάββα Κύπρου, καθώς κι άλλα άτομα που δεν κατονομάζονται καθώς δεν ήταν δηλωμένα στο φύλλο αγώνα ενώ η απόφαση του Αθλητικού δικαστή βγήκε μόλις τις τελευταίες ώρες. Προβλέπει αποκλεισμό ενός έτους για τον τραυματιοφορέα, -3 βαθμούς για την Καρμιώτισσα και δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά οι αποφάσεις για τον Σάββα Κύπρου και την Καρμιώτισσα:

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Σάββα Κύπρου τραυματιοφορέα της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά το τέλος του αγώνα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο που οδηγεί στα αποδυτήρια και επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων κατά του διαιτητή γρονθοκόπησε στα πλευρά και κοντά στο στήθος τον διαιτητή κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027 και πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκάλεσαν άτομα της γηπεδούχου ομάδας μετά την λήξη του αγώνα κατά την αποχώρηση των διαιτητών προς τα αποδυτήρια τα οποία προκάλεσαν και/η απείλησαν να προκαλέσουν ζημιά σε άτομα εντός του γηπέδου Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση του διαιτητή προς τα αποδυτήρια στον χώρο που οδηγεί προς τα αποδυτήρια, άτομα και παράγοντες της γηπεδούχου ομάδας που στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν μη εξουσιοδοτημένα άτομα και δεν ήταν καταχωρημένα στο φύλλο αγώνος προσέγγισαν τον διαιτητή με απειλητικές διαθέσεις τον εξύβριζαν, τον προπηλάκιζαν και ακολούθως των ξυλοφόρτωσαν ασκώντας σωματική βία με βαρβαρότητα. Ο διαιτητής δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με γροθιές και κλωτσιές ακόμα και όταν βρέθηκε στο έδαφος και τέθηκε σε κίνδυνο η σωματική του ακεραιότητα, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2 (α), 10.2(η) και 10.2 (ιζ)των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ. Ο διαιτητής μετά την αποχώρηση του από το γήπεδο επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, διεξαγωγή δύο αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

