Παυλίδης: «Συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα - Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί»

Για τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από τον τελικό του Σούπερ Καπ απολογήθηκε ο Παυλίδης.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν από τους λίγους διασωθέντες της Μπενφίκα, στο χθεσινό κάζο του αποκλεισμού από τον τελικό του Σούπερ Καπ Πορτογαλίας. Οι «αετοί» ηττήθηκαν 3-1 από την Μπράγκα. η οποία θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Γκιμαράες.

Ο Έλληνας φορ πάλεψε και ήταν αυτός που μείωσε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, και μετά το τέλος του αγώνα ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους της Μπενφίκα για τον αποκλεισμό.

«Δεν ήταν καλό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο, δεχτήκαμε δύο γκολ, μετά δοκιμάσαμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν λειτούργησε. Συγχαρητήρια στην Μπράγκα, είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν φτάσαμε στον τελικό», ανέφερε αρχικά στο Sport TV.

Για το ότι δεν μπαίνει καλά η ομάδα στα παιχνίδια: «Σωστά. Μερικές φορές έχουμε δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αποφεύγοντας τα λάθη των παικτών. Αυτά είναι καθοριστικά παιχνίδια και το να ξεκινάμε με ήττες κάνει τα παιχνίδια διαφορετικά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θέλαμε τον τελικό, ήταν ένα τρόπαιο, το κερδίσαμε πέρυσι, αλλά δεν ήταν το παιχνίδι μας, δεν παίξαμε καλά, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα, θέλουμε να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να μάθουμε από αυτά τα παιχνίδια».