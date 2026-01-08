«Πλήρης συμφωνία Αντίνο - Παναθηναϊκού με υψηλό συμβόλαιο για την Αργεντινή»

Το συμβόλαιο του Σαντίνο Αντίνο με τον Παναθηναϊκό είναι πλέον «πλήρως συμφωνημένο», με τον παίκτη να ανακοινώνεται άμεσα.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με όσα γράφονται στην πατρίδα του, έχει αποδεχθεί ένα πολυετές και ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο έως το 2030, το οποίο θεωρείται αδύνατο να καλυφθεί από τα δεδομένα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νάχελ Φερέιρα, «καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία έπαιξε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ξεκαθάρισε στη διοίκηση του συλλόγου πως ο Αντίνο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά του για την ενίσχυση του ρόστερ».

Αυτή τη στιγμή, οι εμπλεκόμενες πλευρές εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Γοδόι Κρουζ, με στόχο να κλείσουν όλες οι λεπτομέρειες και να επισημοποιηθεί η μεταγραφή το συντομότερο δυνατό.