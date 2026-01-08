«Πλήρης συμφωνία Αντίνο - Παναθηναϊκού με υψηλό συμβόλαιο για την Αργεντινή»

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με όσα γράφονται στην πατρίδα του, έχει αποδεχθεί ένα πολυετές και ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο έως το 2030, το οποίο θεωρείται αδύνατο να καλυφθεί από τα δεδομένα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νάχελ Φερέιρα, «καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία έπαιξε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ξεκαθάρισε στη διοίκηση του συλλόγου πως ο Αντίνο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά του για την ενίσχυση του ρόστερ».
Αυτή τη στιγμή, οι εμπλεκόμενες πλευρές εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Γοδόι Κρουζ, με στόχο να κλείσουν όλες οι λεπτομέρειες και να επισημοποιηθεί η μεταγραφή το συντομότερο δυνατό.
El vinculo de Santino Andino con #Panathinaikos 🇬🇷 está totalmente acordado, un millonario contrato hasta 2030, por respeto no doy cifras, pero impagable para el fútbol argentino, el DT Rafa Benitez le manifestó que es su total prioridad.— -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) January 7, 2026
➡️Trabajan en el acuerdo con #GodoyCruz. pic.twitter.com/0AjVJyBG0a