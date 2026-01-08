«Χρυσό» το διαζύγιο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται να πληρώσει βαρύ τίμημα για την απόφασή της να λύσει πρόωρα τη συνεργασία της με τον Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αποκαλύψεις του The Athletic.

Ο Πορτογάλος τεχνικός απομακρύνθηκε με απόφαση του συλλόγου, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, κάτι που ενεργοποίησε ρήτρες αποζημίωσης με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο.

Αναλυτικά, το συνολικό κόστος για τους «κόκκινους διαβόλους» διαμορφώνεται ως εξής:

9,5 εκατ. καταβλήθηκαν στη Σπόρτινγκ ως αποζημίωση

7,8 εκατ. είχε ήδη εισπράξει ο Αμορίμ από το συμβόλαιό του

10,05 εκατ. αφορούν την εξόφληση του υπολοίπου της συμφωνίας του

Το συνολικό ποσό που επιβαρύνει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Νοέμβριο του 2024 αγγίζει τις 27 εκατομμύρια λίρες, καθιστώντας το «διαζύγιο» ένα από τα πιο δαπανηρά των τελευταίων ετών για τον σύλλογο.