Δανεικός από τον Λεβαδειακό στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια ο Ραμίρο Μακάνιο

Σε συμφωνία για τον δανεισμό του Ραμίρο Μακάνιο προχώρησε ο Λεβαδειακός, με τον Αργεντινό τερματοφύλακα να συνεχίζει την καριέρα του στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια.

Ο 28χρονος γκολκίπερ, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα της Βοιωτίας τον Ιανουάριο του 2025, αγωνίστηκε συνολικά σε έξι αναμετρήσεις την περσινή σεζόν (τρεις στο πρωτάθλημα και τρεις στα playouts).

Τη φετινή χρονιά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και έτσι κρίθηκε πως ο δανεισμός του θα τον βοηθήσει να επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Η Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία της Αργεντινής, ανακοίνωσε την απόκτηση του Μακάνιο με δανεισμό διάρκειας ενός έτους, που συνοδεύεται από οψιόν αγοράς.

Στο καλωσόρισμά της, η αργεντίνικη ομάδα ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Καλώς ήρθες στον μοναδικό πρωταθλητή του Κούγιο, Ραμίρο! Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας σου».

Ο Μακάνιο έχει στο παρελθόν φορέσει τις φανέλες των Νιούελς Ολντ Μπόις, Ατλέτικο Ραφαέλα και Πλατένσε, ενώ τώρα επιστρέφει στο ποδόσφαιρο της πατρίδας του με στόχο τις σταθερές συμμετοχές.