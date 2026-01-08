Στον πάγκο της Στρασμπούρ ο Γκάρι Ο’ Νιλ

Σε αλλαγή προπονητή προχώρησε η Στρασμπούρ, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Γκάρι Ο’ Νιλ, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Λίαμ Ροσένιορ για την Τσέλσι.

Ο 42χρονος Άγγλος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από περίπου έναν χρόνο, καθώς ήταν χωρίς ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν απολύθηκε από τη Γουλβς.

Η πρώτη του εμφάνιση στον πάγκο της γαλλικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στον αγώνα Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στην Αβράνς.

Στο παρελθόν, ο Ο’ Νιλ έχει βρεθεί και στην Μπόρνμουθ, αποκτώντας εμπειρία στην Premier League, στοιχείο που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τη διοίκηση της Στρασμπούρ.

Η ομάδα της Αλσατίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 7η θέση της Ligue 1, ωστόσο προέρχεται από αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη, γεγονός που οδήγησε στη λήψη της απόφασης για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη στο υπόλοιπο της σεζόν.