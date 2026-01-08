Άνετο «διπλό» στην Πάρμα και στο +4 από τη Μίλαν η Ίντερ

Η Ίντερ συνεχίζει την πολύ καλή πορεία της στη Serie A, φεύγοντας με νίκη 2-0 από την έδρα της Πάρμα και αυξάνοντας προσωρινά τη διαφορά από τη συμπολίτισσα Μίλαν στους τέσσερις βαθμούς.

Οι Νερατζούρι άνοιξαν το σκορ στο 42’ με γκολ του Ντιμάρκο, έπειτα από ένα δοκάρι του Εσπόζιτο δέκα λεπτά νωρίτερα που προειδοποίησε για τις διαθέσεις της ομάδας.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Ίντερ κράτησε το υπέρ της σκορ χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα και «σφράγισε» τη νίκη στο 90΄+8΄ με εξαιρετικό τελείωμα του Τουράμ.

Λάτσιο - Φιορεντίνα 2-2

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Λάτσιο απέφυγε την ήττα στις καθυστερήσεις, ισοφαρίζοντας τη Φιορεντίνα σε 2-2. Οι «Λατσιάλι» είχαν προηγηθεί με τον Κατάλντι στο 52’, ενώ οι «Βιόλα» γύρισαν το παιχνίδι με γκολ του Γκόσενς και πέναλτι του Γκούντμουντσον. Στο 90΄+5΄ όμως, ο Πέδρο έσωσε τον βαθμό για τη Λάτσιο με εκτέλεση πέναλτι.

Τορίνο - Ουντινέζε 1-2

Η Ουντινέζε πήρε σημαντικό διπλό 2-1 στην έδρα της Τορίνο, με σκόρερς τους Ζανιόλο (50’) και Εκελενκάμπ (82’), ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο τέλος με τον Κασαντέι.