Η Μπράγκα «πέταξε» εκτός την Μπενφίκα και πάει τελικό με Γκιμαράες

Έκπληξη στο Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, αφού η Μπενφίκα δεν θα συνεχίσει, καθώς η Μπράγκα την άφησε εκτός του θεσμού.

Η Μπράγκα πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη επί της Μπενφίκα με 3-1 και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Γκιμαράες, η οποία είχε προηγουμένως αποκλείσει την Σπόρτινγκ.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, με τον Πάου Βίκτορ να ανοίγει το σκορ στο 19’, ενώ ο Σαλαζάρ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 33’.

Η Μπενφίκα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τον Παυλίδη να μειώνει με εύστοχο πέναλτι στο 64’. Ωστόσο, στο φινάλε ο Λαγκερμπιέλκε διαμόρφωσε το τελικό 3-1, χαρίζοντας την πρόκριση στους «αετούς του Βορρά».

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ένταση, καθώς η Μπενφίκα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Οταμέντι και ο βοηθός του Μουρίνιο τιμωρήθηκε επίσης για διαμαρτυρία.