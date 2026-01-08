Σλοτ: «Με πληγώνει ο χαρακτηρισμός “βαρετή” για τη Λίβερπουλ - Ψάχνουμε λύσεις»

Ο Άρνε Σλοτ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την εικόνα της Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν, παραδεχόμενος πως τον ενοχλεί να ακούει τους φίλους της ομάδας να χαρακτηρίζουν το παιχνίδι των «Reds» ως βαρετό.

Η νίκη της Λίβερπουλ επί της Γουλβς με 2-1 λίγο μετά τα Χριστούγεννα δεν είχε συνέχεια, καθώς ακολούθησαν οι ισοπαλίες απέναντι σε Λιντς (0-0 στο Άνφιλντ) και Φούλαμ (2-2 εκτός έδρας).

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, ο Ολλανδός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική που δέχεται η ομάδα του για τον τρόπο παιχνιδιού της:

«Το βρίσκω πραγματικά σκληρό να ακούω αυτά τα λόγια αλλά δεν είναι ότι διαφωνώ απολύτως. Θα χρησιμοποιούσα άλλες λέξεις, λαμβάνοντας συγκεκριμένα πράγματα υπόψη.

Θέλω να κατακτώ όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια αλλά νομίζω ότι είμαι επίσης γνωστός για το γεγονός πως οι ομάδες μου προσπαθούν πάντα να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και μπορώ να πω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε.

Δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες. Όμως έχω ξαναπεί ότι δεν είμαστε η μοναδική ομάδα που δυσκολεύεται να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Δεν νομίζω πως ο αριθμός των ευκαιριών που δημιουργούμε είναι τόσο διαφορετικός σε σύγκριση με άλλες ομάδες που τα πάνε πραγματικά καλά στο πρωτάθλημα.

Αυτό που θα μου άρεσε είναι να παίρνουμε πολλές νίκες αλλά και να παίζουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, που είναι κάτι που έχουμε κάνει φέτος. Θα πρέπει να βρούμε απάντηση κόντρα σε ομάδες που δεν παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, δεν έχουμε βρει ακόμη αλλά δουλεύουμε κάθε ημέρα για να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα».