Άνετη νίκη για την Μπρέντφορντ, σκόνταψε η Έβερτον, λύγισε η Τότεναμ

Για την 21η αγωνιστική της Premier League, η Μπρέντφορντ πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης, την στιγμή που η Τότεναμ λύγισε στο τέλος εναντίον της Μπόρνμουθ.

Η Έβερτον σκόνταψε και όλα πήγαν στραβά εναντίον της Γουλβς εντός έδρας και έμεινε στην ισοπαλία μέχρι το τέλος του αγώνα, παίζοντας με εννέα παίκτες στα τελευταία λεπτά.

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Μπόρνμουθ - Τότεναμ 3-2

Η Τότεναμ προηγήθηκε μόλις στο 5' με τον Τελ, ωστόσο η Μπόρνμουθ βρήκε απάντηση στο 22' με τον Εβανίλσον, ενώ στο 36' με τον Κρούπι πήρε προβάδισμα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Αυτό ωστόσο άλλαξε στο 73' όταν ο Παουλίνια βρήκε την λύση και έσωσε τον βαθμό για την Τότεναμ.

Μπρέντφορντ - Σάντερλαντ 3-0

Το γκολ του Τιάγκο στο 30' έδωσε το προβάδισμα στην Μπέντφορντ και διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια ο Τιάγκο βρήκε και δεύτερο γκολ για να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδα τους στο 65' σε 2-0, ενώ ο Γιάεμολιουκ στο 73' έκανε το 3-0.

Έβερτον - Γουλβς 1-1

Τα «Ζαχαρωτά» βρήκαν δίχτυα στο 17' με τον Κέιν για να πάνε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Γουλβς βρήκε τον τρόπο να απαντήσει στην Έβερτον και έκανε το 1-1 με τον Μανέ στο 69'.

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την Έβερτον μάλιστα μένει με εννέα παίκτες λίγο πριν το τέλος.

Κρίσταλ Πάλας - Άστον Βίλα 0-0

Παρότι η Άστον Βίλα είχε την κατοχή και τις δημόσιες δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο για τα δίχτυα, με τις δύο ομάδες να μένουν μέχρι το τέλος του αγώνα στο 0-0.